Украинцев, которые были эвакуированы с Катара и Бали, разместили на обязательную обсервацию в отеле "Козацький" на Майдане Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

“Сегодня в 6.00 государственное предприятие Министерства обороны Украины “Отель Казацкий”, что в Киеве, разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что все граждане Украины, которые сегодня прибывают в страну, обязаны пройти обязательную обсервацию в течение 14 дней.

“3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы”, – говорится в сообщении Минобороны.

Сообщается, что отель “Козацкий” до сегодняшнего дня находился 20 дней на карантине и был законсервирован.

“Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться к номерам. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны”, – сказано в сообщении.



<noscript><iframe title="Готель Міноборони «Козацький» розмістив для обсервації групу українців, які прибули з Балі та Катару" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/nMD4dhRBDIw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

При этом в СМИ была опубликована видео, на котором видно, что отель “Козацький” был оцеплен сотрудниками Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии.

Прилетевшие украинцы пребывают в отель Козацкий.Подробнее -https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 30. März 2020

Также сообщается, что на месте находится министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.