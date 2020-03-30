Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
“Сегодня в 6.00 государственное предприятие Министерства обороны Украины “Отель Казацкий”, что в Киеве, разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что все граждане Украины, которые сегодня прибывают в страну, обязаны пройти обязательную обсервацию в течение 14 дней.
“3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы”, – говорится в сообщении Минобороны.
Сообщается, что отель “Козацкий” до сегодняшнего дня находился 20 дней на карантине и был законсервирован.
“Сейчас весь персонал отеля на месте. Все работают в защитных костюмах. Прибывшие из Бали и Катара украинцы должны соблюдать режим и находиться в номерах. Еда будет им предоставляться к номерам. Сейчас ожидается еще одна группа украинцев, которые будут проходить обсервацию в данном отеле Министерства обороны”, – сказано в сообщении.
При этом в СМИ была опубликована видео, на котором видно, что отель “Козацький” был оцеплен сотрудниками Национальной полиции и бойцами Национальной гвардии.
Прилетевшие украинцы пребывают в отель Козацкий.Подробнее -https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q
Gepostet von Pavlovsky News am Montag, 30. März 2020
Также сообщается, что на месте находится министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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