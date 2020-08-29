Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Так, свои границы для украинцев открыли Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Руанда.
Закрыты границы для украинцев теперь в Тунисе.
В МИД порекомендовали украинцам не забывать изучать правила пересечения границы с той страной, в которую они собираются.
Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИДа.
Список стран, в которые могут ездить украинцы:
- Казахстан
- Судан
- Сьерра-Леоне
- Руанда
- Болгария
- Словения
- Мальдивы
- Северная Македония
- Албания
- Черногория
- США
- Британия
- Турция
- Египет
- Беларусь
- Афганистан
- Уругвай
- Антигуа и Барбуда
- Багамские острова
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Армения
- Эквадор
- Эфиопия
- Замбия
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Камбоджа
- Кения
- Коморские острова
- Ливан
- Мексика
- ОАЭ
- Пакистан
- Южная Корея
- Пуэрто-Рико
- Сент-Люсия
- Сербия
- Сомали
- Ямайка
- Чад
- Черногория
- Хорватия
- Того
- Танзания
- Южный Судан
Границы Евросоюза по-прежнему закрыты для украинцев.
Имеют право приехать в страны Евросоюза такие категории граждан:
- Те, кто приезжают с целью обучения;
- Те, кто путешествуют через территорию ЕС транзитом;
- Моряки, которые направляются на корабль;
- Медики и исследователи;
- Сезонные работники;
- Квалифицированные работники, имеющие соответствующее приглашение.
Решение об открытии/закрытии границ для украинцев принимается на основании данных о заболевании коронавирусом на 100 тысяч населения.
- В Министерстве охраны здоровья Украины расширили список стран, которые входят в так называемую “красную зону”: таких 65.