Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, свои границы для украинцев открыли Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Руанда.

Закрыты границы для украинцев теперь в Тунисе.

В МИД порекомендовали украинцам не забывать изучать правила пересечения границы с той страной, в которую они собираются.

Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИДа.

Список стран, в которые могут ездить украинцы:

  • Казахстан
  • Судан
  • Сьерра-Леоне
  • Руанда
  • Болгария
  • Словения
  • Мальдивы
  • Северная Македония
  • Албания
  • Черногория
  • США
  • Британия
  • Турция
  • Египет
  • Беларусь
  • Афганистан
  • Уругвай
  • Антигуа и Барбуда
  • Багамские острова
  • Буркина-Фасо
  • Бурунди
  • Армения
  • Эквадор
  • Эфиопия
  • Замбия
  • Ирак
  • Иран
  • Ирландия
  • Камбоджа
  • Кения
  • Коморские острова
  • Ливан
  • Мексика
  • ОАЭ
  • Пакистан
  • Южная Корея
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Люсия
  • Сербия
  • Сомали
  • Ямайка
  • Чад
  • Черногория
  • Хорватия
  • Того
  • Танзания
  • Южный Судан

Границы Евросоюза по-прежнему закрыты для украинцев.

Имеют право приехать в страны Евросоюза такие категории граждан:

  • Те, кто приезжают с целью обучения;
  • Те, кто путешествуют через территорию ЕС транзитом;
  • Моряки, которые направляются на корабль;
  • Медики и исследователи;
  • Сезонные работники;
  • Квалифицированные работники, имеющие соответствующее приглашение.

Решение об открытии/закрытии границ для украинцев принимается на основании данных о заболевании коронавирусом на 100 тысяч населения.

  • В Министерстве охраны здоровья Украины расширили список стран, которые входят в так называемую “красную зону”: таких 65.