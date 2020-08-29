В пятницу, 28 августа, свои границы для украинцев открыли еще четыре страны. Таким образом, теперь наши граждане могут ездить в 45 стран мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, свои границы для украинцев открыли Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Руанда.

Закрыты границы для украинцев теперь в Тунисе.

В МИД порекомендовали украинцам не забывать изучать правила пересечения границы с той страной, в которую они собираются.

Сделать это можно с помощью интерактивной карты на сайте МИДа.

Список стран, в которые могут ездить украинцы:

Казахстан

Судан

Сьерра-Леоне

Руанда

Болгария

Словения

Мальдивы

Северная Македония

Албания

Черногория

США

Британия

Турция

Египет

Беларусь

Афганистан

Уругвай

Антигуа и Барбуда

Багамские острова

Буркина-Фасо

Бурунди

Армения

Эквадор

Эфиопия

Замбия

Ирак

Иран

Ирландия

Камбоджа

Кения

Коморские острова

Ливан

Мексика

ОАЭ

Пакистан

Южная Корея

Пуэрто-Рико

Сент-Люсия

Сербия

Сомали

Ямайка

Чад

Черногория

Хорватия

Того

Танзания

Южный Судан

Границы Евросоюза по-прежнему закрыты для украинцев.

Имеют право приехать в страны Евросоюза такие категории граждан:

Те, кто приезжают с целью обучения;

Те, кто путешествуют через территорию ЕС транзитом;

Моряки, которые направляются на корабль;

Медики и исследователи;

Сезонные работники;

Квалифицированные работники, имеющие соответствующее приглашение.

Решение об открытии/закрытии границ для украинцев принимается на основании данных о заболевании коронавирусом на 100 тысяч населения.