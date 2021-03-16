Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.
Так, ВСУ выразили доверие 70% опрошенных.
Волонтерским организациям доверяют 65,1% респондентов, а церкви – 63,9%.
Кроме того, зачастую респонденты выражали доверие к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60,2%), Национальной гвардии Украины (56,3%).
Также высокий процент респондентов доверяет главе города (поселка, села), в котором проживает (55,8%).
Согласно опросу, 54,6% респондентов выразили доверие к добровольческим батальонам, 53,2% – к общественным организациям, 51,4% – к совету города (поселка, села), в котором проживают.
Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Согласно этому же опросу, более 60% украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.