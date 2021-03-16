Среди всех государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, волонтерам и церкви.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, ВСУ выразили доверие 70% опрошенных.

Волонтерским организациям доверяют 65,1% респондентов, а церкви – 63,9%.

Кроме того, зачастую респонденты выражали доверие к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%), Государственной пограничной службе (60,2%), Национальной гвардии Украины (56,3%).

Также высокий процент респондентов доверяет главе города (поселка, села), в котором проживает (55,8%).

Согласно опросу, 54,6% респондентов выразили доверие к добровольческим батальонам, 53,2% – к общественным организациям, 51,4% – к совету города (поселка, села), в котором проживают.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.