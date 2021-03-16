Украинцы чаще всего не хотят делать прививку от коронавируса COVID-19 из-за того, что считают вакцины, которые применяются в Украине, "недостаточно эффективными или безопасными".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, 51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививку от коронавируса.

Чаще всего опрошенные мотивировали отказ тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, “недостаточно эффективны и безопасны”, но “какой-то другой” вакциной они готовы сделать прививку. Такой ответ дали 45,2% среди тех, кто не намерен вакцинироваться.

Еще 27% из них мотивировали свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни.

Кроме того, 10,4% респондентов объяснили отказ тем, что уже переболели коронавирусом, а 7% имеют медицинские противопоказания.

В то же время 3,4% опрошенных считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Как уточнили социологи, обоснование отказа от прививки недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы: 18-29 лет (этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от COVID-19).

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

В последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что пока нет доказательств того, что вакцина Oxford/AstraZeneca вызывает образование тромбов. В компании AstraZeneca также опровергали связь между образованием тромбов и ее вакциной.

В Украине заверили, что не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины Covishield. Об этом, в частности, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов. Он сообщил, что вакцинировал Covishield своих родителей.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.