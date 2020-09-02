Украинцы считают деятельность Авакова самой неуспешной, – соцопрос

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива “.

Деятельность председателя СБУ Ивана Баканова негативно оценивают 43,9% опрошенных, генерального прокурора Ирины Венедиктовой – 49,5%, директора НАБУ Артема Сытника – 51,2%, и.о. директора ГБР Александра Соколова – 41,2%, бывшего руководителя САП Назара Холодницкого – 49,1%.

На вопрос “Как, по Вашему ощущению, изменилась ситуация с безопасностью и общественным порядком в течение последних 12 месяцев” 43, 5% опрошенных считают – к худшему, 42, 6 – ситуация не изменилась и только 9,3% – ситуация изменилась к лучшему.

Социологи опросили 2022 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 19 июня бюджетный комитет парламента одобрил выделение МВД из Фонда борьбы с коронавирусом 2,7 млрд грн.