Covid-19 Украина

обновлено 02.09.2020 в 19:03

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Украинцы считают деятельность Авакова самой неуспешной, – соцопрос

Среди руководителей правоохранительных органов украинцы считают деятельность министра внутренних дел Арсена Авакова хуже остальных. Его работу негативно оценивают 70% украинцев.

Среда, 2 сентября 2020, 19:21

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива “.

Деятельность председателя СБУ Ивана Баканова негативно оценивают 43,9% опрошенных, генерального прокурора Ирины Венедиктовой – 49,5%, директора НАБУ Артема Сытника – 51,2%, и.о. директора ГБР Александра Соколова – 41,2%, бывшего руководителя САП Назара Холодницкого – 49,1%.

На вопрос “Как, по Вашему ощущению, изменилась ситуация с безопасностью и общественным порядком в течение последних 12 месяцев” 43, 5% опрошенных считают – к худшему, 42, 6 – ситуация не изменилась и только 9,3% – ситуация изменилась к лучшему.

Социологи опросили 2022 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 19 июня бюджетный комитет парламента одобрил выделение МВД из Фонда борьбы с коронавирусом 2,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Теги: Арсен Аваков, соцопитування

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