У березні 2021 року українці вважали ключовими проблемами країни військовий конфлікт на Донбасі, безробіття, а також епідемію коронавірусу. При цьому COVID-19 не на першому місці.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 24 – 28 березня 2021 року.

Так, найважливішою для країни проблемою українці вважають військовий конфлікт на Сході України (47%).

На другому місці – відсутність роботи, безробіття (37%).

На третьому місці – епідемія коронавірусу (35%).

Ще 27% опитаних вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій; 21% – хабарництво та корупцію у владі; по 19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги; 16% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

У порівнянні з липнем 2020 року удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти назвали низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%).

Епідемія коронавірусу знову опинилася на третьому місці: найважливішою проблемою особисто для себе її назвали 25% опитаних.

Військовий конфлікт на Донбасі вважають важливою для себе проблемою 24% опитаних; підвищення цін на основні товари та послуги – 23%; відсутність роботи, безробіття – 23%; неможливість отримати якісне медичне обслуговування – 16%; хабарництво та корупцію у владі – 14%; некомпетентність влади – 13%.

Як зазначають соціологи, з липня 2020 року значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.