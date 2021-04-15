Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 24 – 28 березня 2021 року.
Так, найважливішою для країни проблемою українці вважають військовий конфлікт на Сході України (47%).
На другому місці – відсутність роботи, безробіття (37%).
На третьому місці – епідемія коронавірусу (35%).
Ще 27% опитаних вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій; 21% – хабарництво та корупцію у владі; по 19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги; 16% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.
У порівнянні з липнем 2020 року удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.
На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти назвали низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%).
Епідемія коронавірусу знову опинилася на третьому місці: найважливішою проблемою особисто для себе її назвали 25% опитаних.
Військовий конфлікт на Донбасі вважають важливою для себе проблемою 24% опитаних; підвищення цін на основні товари та послуги – 23%; відсутність роботи, безробіття – 23%; неможливість отримати якісне медичне обслуговування – 16%; хабарництво та корупцію у владі – 14%; некомпетентність влади – 13%.
Як зазначають соціологи, з липня 2020 року значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
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