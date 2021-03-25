Украинцы оценили на "двойку" процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, который проходит в нашей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.

Как отмечают социологи, “отношение к вакцинации в Украине очень скептическое” среди жителей нашей страны.

Так, по результатам опроса выяснилось, что средняя оценка процесса вакцинации в Украине – 2,3 балла по пятибалльной системе.

Четверть респондентов оценили процесс вакцинации в стране как ужасный (25%). Еще треть (31%) – как плохой, а 33% – как средний.

Менее 10% респондентов оценили процесс вакцинации на “хорошо” или “отлично” (всего 8%).

В ходе опроса 46% респондентов выразили мнение, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр охраны здоровья Максим Степанов.

Еще 16% опрошенных считают, что ответственность несет президент Владимир Зеленский.

Кроме того, 15% респондентов заявили, что ответственность лежит на главном санитарном враче Викторе Ляшко; 11% – на Верховной Раде; 4% – на премьере Денисе Шмыгале.

34% респондентов сообщили, что им вполне достаточно информации о ходе вакцинации от коронавируса в Украине, 27% – скорее достаточно.

Однако для почти 40% опрошенных информации о вакцинации недостаточно.

Более осведомленными о ходе вакцинации считают себя опрошенные старшего возраста, а также те, кто лучше его оценивают. Но и среди них каждому шестому не хватает информации о ходе вакцинации.

Также выяснилось, что 44% респондентов вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса. Еще 32% – что-то слышали об этом.

И только 24% опрошенных – хорошо осведомлены.

Меньше осведомлены жители Востока и Юга. Среди желающих сделать прививки вакциной Covishield треть не знают, как это реализовать.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Согласно данным на сайте МОЗ Украины, посвященному вакцинации от COVID-19, в нашей стране ожидают поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.

Поставки планируются как через глобальную инициативу COVAX, так и через прямые закупки у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины, а также через закупки “за средства международных доноров”.

Однако до сих пор Украина получила лишь первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (23 февраля ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

Сегодня же стало известно, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

С начала кампании по вакцинации в Украине получили прививки 155 587 человек.