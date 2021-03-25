Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 18 – 19 марта 2021 года.
Как отмечают социологи, “отношение к вакцинации в Украине очень скептическое” среди жителей нашей страны.
Так, по результатам опроса выяснилось, что средняя оценка процесса вакцинации в Украине – 2,3 балла по пятибалльной системе.
Четверть респондентов оценили процесс вакцинации в стране как ужасный (25%). Еще треть (31%) – как плохой, а 33% – как средний.
Менее 10% респондентов оценили процесс вакцинации на “хорошо” или “отлично” (всего 8%).
В ходе опроса 46% респондентов выразили мнение, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет министр охраны здоровья Максим Степанов.
Еще 16% опрошенных считают, что ответственность несет президент Владимир Зеленский.
Кроме того, 15% респондентов заявили, что ответственность лежит на главном санитарном враче Викторе Ляшко; 11% – на Верховной Раде; 4% – на премьере Денисе Шмыгале.
34% респондентов сообщили, что им вполне достаточно информации о ходе вакцинации от коронавируса в Украине, 27% – скорее достаточно.
Однако для почти 40% опрошенных информации о вакцинации недостаточно.
Более осведомленными о ходе вакцинации считают себя опрошенные старшего возраста, а также те, кто лучше его оценивают. Но и среди них каждому шестому не хватает информации о ходе вакцинации.
Также выяснилось, что 44% респондентов вообще не знают, каким образом можно записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса. Еще 32% – что-то слышали об этом.
И только 24% опрошенных – хорошо осведомлены.
Меньше осведомлены жители Востока и Юга. Среди желающих сделать прививки вакциной Covishield треть не знают, как это реализовать.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
Согласно данным на сайте МОЗ Украины, посвященному вакцинации от COVID-19, в нашей стране ожидают поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.
Поставки планируются как через глобальную инициативу COVAX, так и через прямые закупки у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины, а также через закупки “за средства международных доноров”.
Однако до сих пор Украина получила лишь первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (23 февраля ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).
Сегодня же стало известно, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.
С начала кампании по вакцинации в Украине получили прививки 155 587 человек.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта министр охраны здоровья Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует в этом году закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 для вакцинации 3,9 млн человек. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ.