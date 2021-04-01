Украинцы считают себя наименее защищенными в сферах правосудия и защиты от коррупции. А лучшей считают защиту от чрезвычайных ситуаций.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-28 марта 2021 года.

Так, среди различных сфер опрошенные лучше оценили защиту от чрезвычайных ситуаций (хорошо или удовлетворительно оценили 59%).

Относительно лучше респонденты также оценили защиту от террористических угроз (47%) и социальную защиту (50%).

Безопасность на дорогах на “хорошо” или “удовлетворительно” оценили 45% опрошенных (а на “отлично” – 1%).

Безопасность жизни и имущества граждан на “хорошо” или “удовлетворительно” оценили – 42% (на “отлично” – 1%).

Относительно сферы здравоохранения этот показатель составляет 38% (на “отлично” оценили 2% опрошенных).

Сферу защиты прав человека на “хорошо” или “удовлетворительно” оценили 37% респондентов (на “отлично” – 2%).

Сферу экологии оценили на “хорошо” или “удовлетворительно” – 35% опрошенных (на “отлично” – 2%); сферу защиты от эпидемий – 32% (на “отлично” – 2%).

Защиту в сфере нелегальной миграции на “хорошо” или “удовлетворительно” оценили 38% опрошенных (на “отлично” – 2%). В то же время, четверть не смогли дать никакой оценки.

Наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (на “хорошо” или “удовлетворительно” оценили 25%, на “отлично” – 1%) и защиты от коррупции (на “хорошо” или “удовлетворительно” оценили 11%, на “отлично” – 1%).

“Защиту во всех сферах лучше оценивают молодые опрошенные. Исключением является сферы экологии и защиты от коррупции, где оценки почти одинаково низкие во всех возрастных категориях. Есть различия и по территориальному признаку: например, защита от террористических угроз имеет лучшие оценки там, где она является более актуальной – в больших городах, для киевлян и жителей восточных областей. Также в областных центрах лучше оценивают безопасность на дорогах, а социальную защиту и правосудие – наоборот, лучше оценили в меньших поселениях. Экологию, защиту от нелегальных мигрантов и многие другие сферы хуже всего оценили на Юге. Защиту в сферах, касающихся здоровья, лучше оценивают в западных регионах”, – отметили социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.