Украинцы пока не смогут выехать из страны по заграничному е-паспорту, – ГМС

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил, что украинцы пока не смогут выезжать за границу по электронному заграничному паспорту.

Об этом он заявил во время онлайн презентации цифровых паспортов в приложении “Дія”, сообщает корреспондент #Букв.

“Пока выехать по электронному загранпаспорту за границу невозможно, но мы с этим работаем, и не только Украина, но и весь мир”, – сказал Соколюк.

Сейчас е-паспорт можно использовать, в частности:

для идентификации личности полицейскими,

для получения посылок или писем на почте,

для подтверждения достижения совершеннолетия,

в медицинских и банковских учреждениях, при получении административных услуг.

Кроме того, по словам председателя ГМС, с цифровыми документами можно путешествовать внутри страны на воздушном или железнодорожном транспорте.

“Я считаю, что после окончания карантина многие попытаются это использовать”, – резюмировал Соколюк.