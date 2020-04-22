Covid-19 Украина

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Украинцы пока не смогут выехать из страны по заграничному е-паспорту, – ГМС

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил, что украинцы пока не смогут выезжать за границу по электронному заграничному паспорту.

Среда, 22 апреля 2020, 18:29

Об этом он заявил во время онлайн презентации цифровых паспортов в приложении “Дія”, сообщает корреспондент #Букв.

“Пока выехать по электронному загранпаспорту за границу невозможно, но мы с этим работаем, и не только Украина, но и весь мир”, – сказал Соколюк.

Сейчас е-паспорт можно использовать, в частности:

  • для идентификации личности полицейскими,
  • для получения посылок или писем на почте,
  • для подтверждения достижения совершеннолетия,
  • в медицинских и банковских учреждениях, при получении административных услуг.

Кроме того, по словам председателя ГМС, с цифровыми документами можно путешествовать внутри страны на воздушном или железнодорожном транспорте.

“Я считаю, что после окончания карантина многие попытаются это использовать”, – резюмировал Соколюк.

Теги: загранпаспорт, паспорт

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