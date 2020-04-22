Украинцы пока не смогут выехать из страны по заграничному е-паспорту, – ГМС

Об этом он заявил во время онлайн презентации цифровых паспортов в приложении “Дія”, сообщает корреспондент #Букв.
“Пока выехать по электронному загранпаспорту за границу невозможно, но мы с этим работаем, и не только Украина, но и весь мир”, – сказал Соколюк.
Сейчас е-паспорт можно использовать, в частности:
- для идентификации личности полицейскими,
- для получения посылок или писем на почте,
- для подтверждения достижения совершеннолетия,
- в медицинских и банковских учреждениях, при получении административных услуг.
Кроме того, по словам председателя ГМС, с цифровыми документами можно путешествовать внутри страны на воздушном или железнодорожном транспорте.
“Я считаю, что после окончания карантина многие попытаются это использовать”, – резюмировал Соколюк.
- Сегодня, 22 апреля, в Украине заработал электронный паспорт.