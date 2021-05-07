Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, що було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року.
Так, 31% опитаних назвали діяльність Бандери як історичної постаті позитивною для України. Практично стільки ж (32%) вважають його діяльність негативною.
Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. А 13% респондентів не визначилися з відповіддю.
Водночас 3% опитаних заявили, що “не чули про цього діяча”.
Як зазначають соціологи, позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%).
У Центральному регіоні близько 27% опитаних вважають діяльність Бандери позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною.
Негативне ставлення переважає у Південному та Східному регіонах, де діяльність Степана Бандери вважають негативною для України 54% та 48% відповідно, а позитивною – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців Півдня та Сходу вважає діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно).
“Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України”, – йдеться в результатах опитування.
За даними соціологів, 36% прихильників пропрезидентської партії “Слуга народу” вважають Степана Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною.
Серед прихильників “ОПЗЖ” позитивно оцінюють внесок Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно.
Натомість прихильники “Європейської Солідарності”, навпаки, переважно позитивно оцінюють постать Степана Бандери (57%), негативно – лише 12%.
Опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком незаконно окупованого Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
ДОВІДКА. Степан Бандера – український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.
- Згідно із цим же опитуванням, понад 40% українців вважають, що Україна має відзначати і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.
- Крім того, понад 40% українців підтримують рішення про заборону на публічне використання в Україні георгіївської стрічки.
- Майже половина українців (46%) позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України.