Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, проведенного с 13 по 23 марта 2020 года.

В частности, почти треть респондентов (28,35 %) считает, что реальной оппозицией к новой власти является партия “Европейская Солидарность” Петра Порошенко. “Оппозиционную платформу – За життя” как оппонента власти воспринимают 23,5 %. 14,6 % опрошенных видят такой оппозицией Всеукраинское объединение “Батькивщина”.

При этом, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, в Парламент прошли бы четыре политические силы. За партию “Слуга народа” готовы проголосовать 31,45 % опрошенных. Второе место за “Европейской Солидарностью”, которую готовы поддержать 12 % украинцев. “Оппозиционная платформа – За життя” набрала бы 9,8 % голосов, Всеукраинское объединение “Батькивщина” – 5,85 %.

В то же время, политическая партия “Голос” не попала бы в Парламент – за нее готовы проголосовать лишь 1,9 % респондентов. Из других политических проектов ближайший к проходному барьеру показатель имеет партия “Сила и честь” – 2,9 %.

Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились. Потеряла симпатии избирателей Батькивщина” – ее электоральный показатель данной в феврале составлял 8,1 %.