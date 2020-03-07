Украинцы уже раскупили всю партию Porsche Taycan стоимостью в несколько миллионов гривен, презентация которого планируется только на конец марта.

Об этом пишет издание Green Post.

Первый электрический спорткар Porsche Taycan, который привезли в Украину, выставили в холле офисного корпуса импортера под Киевом.

На 2020 г. Украине немецкий производитель выделил только 73 электрических автомобиля Porsche Taycan. В частности, будут представлены четыре версии различной мощности: 4S на 530 л.с. с запасом хода в 407 км, Turbo мощностью 680 л.с. с запасом хода в 450 км и S с 761 л.с. с запасом хода в 412 км.

Отмечается, что их стоимость составляет 2 688 975 грн, 3 821 175 грн и 4 637 025 грн по состоянию на начало марта, но соответствующая стоимость автомобиля составляется индивидуально во время конфигурации и рассчитывается в зависимости от курса валют на момент его оформления.

Представитель Porsche в Украине подчеркнул, что все автомобили, предназначенные для Украины уже предоплаченные, и по приезду они поедут к своим владельцам.