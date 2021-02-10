Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.
Так, 78% опрошенных сообщили, что часто одевают защитную маску, 18% – иногда или редко, 4% – почти никогда.
С ноября 2020 года количество тех, кто часто одевает маску, уменьшилось на 5% (с 83 до 78%).
Кроме того, 63% респондентов заявили, что часто дезинфицируют руки, 28% – иногда или редко, 8% – почти никогда.
За последние три месяца количество тех, кто часто дезинфицирует руки, уменьшилось на 7% (с 70 до 63%).
Лишь 10% опрошенных сообщили, что часто используют защитные перчатки. Еще 31% – делают это иногда или редко, 59% – почти никогда.
С ноября-2020 количество тех, кто часто использует перчатки, уменьшилось на 4% (с 14 до 10%).
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В этом же месяце Украина должна получить 117 доз м-РНК вакцини от Pfizer-BioNTech американского производства. Ее эффективность составляет 95%.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.