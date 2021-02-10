За последние три месяца уменьшилось количество украинцев, которые регулярно одевают защитные маски и перчатки, а также дезинфицируют руки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 6-8 февраля 2021 года.

Так, 78% опрошенных сообщили, что часто одевают защитную маску, 18% – иногда или редко, 4% – почти никогда.

С ноября 2020 года количество тех, кто часто одевает маску, уменьшилось на 5% (с 83 до 78%).

Кроме того, 63% респондентов заявили, что часто дезинфицируют руки, 28% – иногда или редко, 8% – почти никогда.

За последние три месяца количество тех, кто часто дезинфицирует руки, уменьшилось на 7% (с 70 до 63%).

Лишь 10% опрошенных сообщили, что часто используют защитные перчатки. Еще 31% – делают это иногда или редко, 59% – почти никогда.

С ноября-2020 количество тех, кто часто использует перчатки, уменьшилось на 4% (с 14 до 10%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.