Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Теперь не нужно предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт при дистанционном открытии счета в банке, если у вас есть цифровой паспорт в приложении “Дія”.

“Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение “Дія” на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ”, – говорится в сообщении.

Процесс будет выглядеть следующим образом:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в “Операции” через Систему BankID НБУ;

после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в – государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом – распознавания реальности лица;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.