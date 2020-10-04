Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Теперь не нужно предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт при дистанционном открытии счета в банке, если у вас есть цифровой паспорт в приложении “Дія”.
“Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение “Дія” на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ”, – говорится в сообщении.
Процесс будет выглядеть следующим образом:
- банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в “Операции” через Систему BankID НБУ;
- после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в – государственных реестрах;
- через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом – распознавания реальности лица;
- после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.
- Ранее сообщалось, что в мобильном приложении “Дия” появится электронное свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.