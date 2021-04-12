Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины.

Сборная Украины заняла первую позицию в зачете за “большими медалями” (четыре “золота”, одно “серебро”, одна “бронза”), и в зачете с учетом “малых медалей” в упражнениях – рывке и толчке (10 золотых, три серебряных , четыре бронзовых медалей).

“Большие” медали – это медали за лучший результат по итогам двух упражнений: рывка и толчка (то есть двоеборье).

Золотые награды на ЧЕ-2021 в Москве завоевали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак.

Фото: epa / Maxim Shipenkov

Ирина Деха. Фото: НОК Украины

Алина Марущак. Фото: НОК Украины

Дмитрий Чумак. Фото: НОК Украины

Анастасия Лысенко завоевала серебряную медаль, а Дмитрий Вороновский – “бронзу”.

Анастасия Лысенко. Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Второе место в рейтинге заняли болгарские тяжелоатлеты. У команды из Болгарии на одну медаль больше, чем в украинском, однако на одно “золото” меньше.

Хозяева турнира – РФ – на 8-м месте. У россиян одна золотая награда, четыре “серебра” и четыре “бронзы”.

  • Ранее сообщалось, что украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп завоевала три золотые награды в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы в Москве.

 