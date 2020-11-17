С 16 по 18 ноября 2020 в осеннем ночном небе можно будет наблюдать звездопад Леониды.

Об этом рассказывают #Буквы.

Радиант потока — находится в созвездии Льва (Leo). Отсюда и название потока.

Леониды падают на Землю со скоростью 255 км/ч — самый быстрый из известных метеорных потоков.

Леониды — это один из самых обильных звездопадов в году. Земля проходит через обломки, оставленные кометой Темпеля-Туттля, которые, попадаю в нашу атмосферу, сгорают. Комета Темпеля-Туттля приближается к Солнцу каждые 33 года.

Смотреть на падающие звезды можно после полуночи и до рассвета. Смотреть – на восток: чуть правее и ниже Большой Медведицы (Major Ursa) и левее Регула (Regulus) — самой яркой звезды в созвездии Льва.

В следующий раз комета подлетит к Солнцу в 2031 году и тогда поток Леонид будет сильнее.