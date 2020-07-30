Об этом говорится в распоряжении министерства здравоохранения Болгарии.
Такое нововведение будет действовать с 31 июля по 31 августа.
При этом отмечается, что украинцам также не нужно будет находиться на двухнедельной самоизоляции.
Перед планированием поездки МИД Украины призывает украинцев внимательно ознакомиться с условиями въезда в страны назначения – для этого на сайте министерства есть специальная интерактивная карта, которую можно просмотреть здесь.
Болгария является членом Евросоюза. Въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, а покупка билета на рейс не дает разрешения на пересечение границы. Право на въезд в страны-члены ЕС имеют лишь отдельные категории людей:
- те, кто путешествует с целью обучения;
- граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;
- моряки, которые направляются на корабль;
- медики и исследователи;
- сезонные работники и студенты;
- высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.
По-прежнему разрешение на въезд сохраняется для членов семей граждан ЕС, тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.
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