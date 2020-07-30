Болгария упростила условия въезда для украинцев: с 31 июля по 31 августа не надо предъявлять подтверждение тестирования на коронавирус. А по прибытии — не надо проходить 14-дневный карантин.

Об этом говорится в распоряжении министерства здравоохранения Болгарии.

Такое нововведение будет действовать с 31 июля по 31 августа.

При этом отмечается, что украинцам также не нужно будет находиться на двухнедельной самоизоляции.

Перед планированием поездки МИД Украины призывает украинцев внимательно ознакомиться с условиями въезда в страны назначения – для этого на сайте министерства есть специальная интерактивная карта, которую можно просмотреть здесь.

Болгария является членом Евросоюза. Въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, а покупка билета на рейс не дает разрешения на пересечение границы. Право на въезд в страны-члены ЕС имеют лишь отдельные категории людей:

те, кто путешествует с целью обучения;

граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом;

моряки, которые направляются на корабль;

медики и исследователи;

сезонные работники и студенты;

высококвалифицированные работники третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.

По-прежнему разрешение на въезд сохраняется для членов семей граждан ЕС, тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ, а также дипломатов.