Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил механизм, согласно которому украинцы смогут взять жилье в ипотеку под 7 % в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил Правительству создать механизмы и инструменты, которые позволят запустить в Украине доступное ипотечное кредитование. Сегодня на заседании Правительства было принято постановление, утверждающее такой механизм. Уже в этом году украинцы смогут взять ипотеку под 7 %”, – отметил он.

Как уточнили в Офисе президента, постановление “Некоторые вопросы обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства с целью удешевления стоимости ипотечных кредитов”, предусматривает, что Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7 % годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно.

Отмечается, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9 %”.

Документ будет доработан в Министерстве финансов в течение двух дней и подан на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.