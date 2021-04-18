Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦГЗ.

Вперше вірус був діагностований у Саудівській Аравії ще у 2012 році. Проте й досі продовжують реєструвати нові випадки захворювання людей на MERS-CoV. В тому числі, летальні.

Близькосхідний респіраторний синдром (MERS-CoV) — це гостра респіраторна вірусна інфекція, спричинена патогенним для людини коронавірусом MERS-CoV.

Перебіг хвороби може мати безсимптомний характер, а може супроводжуватись важкими клінічними проявами, такими як висока температура тіла, кашель і задишка. Часто у хворих діагностують пневмонію.

У період з 1 січня по 11 березня 2021 року Саудівська Аравія повідомила ВООЗ про 7 нових випадків зараження MERS-CoV, зокрема 3 летальні. Вік пацієнтів — від 48 до 84 років. Троє з них мали контакт з верблюдами. Всі інфіковані мали супутні захворювання: цукровий діабет, гіпертонію або хронічні захворювання нирок. Цей факт підкреслює вже існуючі раніше дані про те, що люди саме з такими захворюваннями, а також хворобами легенів і слабким імунітетом, стають головною мішенню для MERS-CoV.

Зараження MERS-CoV відбувається внаслідок прямого або непрямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, в межах родини.

ВООЗ застережує мандрівників перед відвідуванням країн Близького Сходу та просить дотримуватись наступних рекомендацій:

уникайте близького контакту з тваринами, особливо з верблюдами;

уникайте споживання сирого верблюжого молока чи вживання м’яса, яке не було належним чином оброблено;

утримуйтесь від відвідування місць масового скупчення людей;

дотримуйтесь загальних правил заходів гігієни, таких як регулярне миття рук до і після торкання тварин та уникнення контакту з хворими тваринами, дотримуйтесь практики гігієни харчових продуктів.

За інформацією ВООЗ, збудник інфекції обмежується Аравійським півостровом. Зокрема, більшість випадків зареєстровано в Саудівській Аравії, Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об’єднаних Арабських Еміратах. За межами регіону фіксувались поодинокі завізні випадки хвороби. Тим не менш, подорожуючим радять бути пильними та враховувати вірогідність інфікування на території перелічених країн.