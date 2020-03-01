Сегодня, 1 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности, штормовые порывы ветра.

Об этом сообщила в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, днем 1 марта и в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах порывы будут достигать 25-30 м/с.

Кроме того, в Киеве в ближайшие три часа и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.