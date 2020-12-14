Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

По Киеву и Киевской области до конца суток 14 декабря туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). Также сохранится гололед, на дорогах гололедица.

15 декабря в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый).

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Рекомендации для водителей во время гололеда на дорогах:

  • Выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • Во время езды не совершайте резких маневров;
  • Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • Учитывайте предупреждения соответствующих служб.
  • Накануне, 13 декабря, по прогнозу днем ​​в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед, на дорогах гололедица.