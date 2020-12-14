В Украине 14 декабря, кроме юго-восточной части, до конца суток туман (видимость 200-500 метров) и гололед. На дорогах большинства областей гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

По Киеву и Киевской области до конца суток 14 декабря туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый). Также сохранится гололед, на дорогах гололедица.

15 декабря в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый).

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Рекомендации для водителей во время гололеда на дорогах: