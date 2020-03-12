Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что в ближайшие дни страну накроет существенное похолодание.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Карантин так карантин – подумала атмосфера и решила как раз в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха. Постепенно, уже с пятницы, начнется похолодание”, – говорится в сообщении.

Завтра на Западе, Севере и Винницкой области в течение дня ожидается +6 +12 градусов.

Однако большинство центральной части, Юг и Восток еще задержатся в теплой воздушной массе, +10 +15, местами до +15 +18 градусов. Но на выходных ожидается похолодание.

Дожди завтра пройдут на Западе и Востоке, вечером количество осадков увеличатся, и они распространятся еще и на центральную часть Украины. Юг и Восток – 13-го марта побудут без осадков.

В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятные в западных и северных областях.

В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, но похолодает до “минусов”.

В Киеве 13-го марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно, однако морозно. Температура воздуха в столице завтра +10 градусов, в субботу +7 градусов, в воскресенье +3 градуса.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2-4 градусов.