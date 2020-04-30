Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в частности счета, который работник самостоятельно открыл в банке.

Отмечается, что такое нововведение поможет избежать конфликтов между работодателем и работником о праве самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

Оно вступит в силу с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

“Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг”, – прокомментировал заместитель главы регулятора Сергей Холод.