Украинский могут компенсировать субсидиями потери за коммунальные платежи за январь.

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, сообщают #Буквы.

“Все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди получили за январь месяц. До этого мы как Верховная Рада готовы подключиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины”, – сказал Разумков.

Кроме того, завтра нардепы должны заслушать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно тарифного кризиса, который образовался из-за решения правительства о повышении тарифов.