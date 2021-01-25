Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время согласительного совета, сообщают #Буквы.
“Все согласились с тем, чтобы обратиться в Кабинет Министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди получили за январь месяц. До этого мы как Верховная Рада готовы подключиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины”, – сказал Разумков.
Кроме того, завтра нардепы должны заслушать отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно тарифного кризиса, который образовался из-за решения правительства о повышении тарифов.
- В Кабинете Министров Украины состоялось совещание, в ходе которого была достигнута договоренность, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать уже не будут.