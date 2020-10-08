В связи с массовыми акциями протеста Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от визитов в Кыргызскую Республику.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Гражданам Украины, которые по стечению обстоятельств оказались на территории Кыргызстана, МИД советует не принимать участие в массовых демонстрациях, избегать массового скопления людей, а также споров с местным населением касательно внутриполитической ситуации в стране.

Также украинцев призвали следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

Дипломатические ведомства Украины в Кыргызстане будут оперативно реагировать на обращения граждан.

В случае угрозы жизни или здоровью украинцев просят обращаться в посольство Украины в Кыргызской Республике по телефону +996 701 88 84 63 или звонить на “горячую линию” МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57. Линия работает круглосуточно.

Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.