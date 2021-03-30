Банкам придется отключить Украинские бесплатные Apple Pay и Google Pay, а также грейс-период по кредитным картам, если Парламент примет решение о снижении комиссии за эквайринг.

Об этом говорится в пресс-релизе “ПриватБанка”, которым располагает издание #Буквы.

Как сообщил заместитель главы правления “ПриватБанка” Разван Мунтеану, банки просто будут вынуждены отключить возможность приема оплаты Apple Pay из-за высокой себестоимости транзакций с учетом дополнительных расходов эмитентов. Иными словами, расчеты через Apple Pay и Google Pay станут убыточными.

По словам Мунтеану, в случае принятия закона, возрастет стоимость обслуживания карт для клиентов, поскольку банки вынуждены будут повысить стоимость своих услуг. Так, стоимость обслуживания карты составит в среднем более 200 гривен в год, что будет ощутимым для социально уязвимых слоев населения – пенсионеров, работников бюджетных учреждений и тому подобное.

В случае принятия закона о регулировании стоимости безналичных транзакций, банки вынуждены будут отменить грейс-период по кредитным картам, а это увеличение расходов клиентов на обслуживание кредитов в среднем на 3-3,5% в месяц.

“На сегодня “ПриватБанк”обеспечивает 3,2 млрд грн расчетов за счет кредитных средств в месяц и обслуживает их в льготном периоде по ставке 0,00001% годовых”, – говорится в сообщении банка.