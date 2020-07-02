Количество украинцев, которых можно было назвать условно состоятельными, на начало июня уменьшилось по сравнению с концом апреля. При этом каждому десятому не хватает денежных средств даже на еду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

“Со средины марта 2020 года в Украине был введен карантин, что, по предположениям экспертов, политиков, обычных граждан, могло сказываться на занятости населения и их доходах. КМИС проводил во второй половине апреля и в конце мая-начале июня свои регулярные опросы и, в частности, изучался вопрос, как респонденты оценивают благосостояние своей семьи”, – отмечается в результатах опроса.

Так, социологи выяснили, что за указанный период (конец апреля – начало июня, когда действовал карантин) фиксируется снижение благосостояния украинцев. Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям населения (которые могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или могут позволить себе вообще что угодно) 20,5 % респондентов, то в начале июня – уже 11,5 %.

Зато, с 30 % до 36 % выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут немного откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник).

С 34 % до 37 % выросла доля украинцев с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

“В то же время, уровень абсолютной бедности – тех, кому не хватает денег на еду – практически не изменился – 11,5 % в конце апреля против 12 % в начале июня“, – подчеркивается в результатах исследования.

Социологи уточнили, что за период с апреля по начало июня “отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности”.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7 % для показателей близких к 50 %, 1,5 % – для показателей близких к 25 %, 1 % – для показателей близких к 10 %, 0,8 % – для показателей близких к 5 %, 0,4 % – для показателей близких к 1 %.

Также учтены результаты опроса, проведенного 17-25 апреля 2020 года, по аналогичной методике.