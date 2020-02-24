Рейтинг доверия украинцев президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился, больше всего граждане страны доверяют Вооруженным силам Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%), церкви (62,5%), Государственной пограничной службе (60%), волонтерским организациям (60 %), Национальной гвардии Украины (60%), СМИ Украины (52,5%), Президенту Украины (51,5%), добровольческим батальонам (51%).

Недоверие чаще высказывается СМИ России (не доверяют им 82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), коммерческим банкам (71,5%), местным судам (71%), политическим партиям (70%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (65%), Верховной Раде Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (65 %), Правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%), Национальному банку Украины (60%), профсоюзам (51%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.