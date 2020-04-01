Украинцы больше не могут быстро обжаловать решения Кабмина — юрист

Вступили в силу изменения в процессуальные кодексы, в соответствии с которыми украинцы смогут обжаловать решение правительства только в апелляционных судах.

На это обратил внимание юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

“Пожалуй, мимо внимания многих прошел Закон номер 460-IX от 15 января 2020 года, которым внесены изменения в три процессуальных кодекса Украины (ХПК, ГПК, КАС). Эти изменения вступили в силу 8 февраля 2020″, — отметил Магера в своем посте в Facebook.

Особое внимание юриста привлекли изменения, внесенные в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, в соответствии с которыми не допускается обеспечение админсудами исков путем приостановления решений Кабинета Министров. ранее такие ограничения касались только решений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

“Каким бы идиотским, неконституционным или незаконным не было решение Кабмина, даже суд в течение длительного времени не способен защитить конституционные права и свободы граждан. Потому что это запретил сделать парламент — путем принятия закона и президент — путем промульгации закона”, — объяснил Магера.

По словам юриста, по результатам рассмотрения иска отменить незаконный акт Кабинета Министров все еще возможно путем подачи иска в суд первой инстанции и обжалования решение апелляционном суде. Но этот процесс займет достаточно продолжительное время.

“Если во время действия карантина, когда конституционные права и свободы не могут быть ограничены, Кабмин решит ограничить ваши права и свободы, не удивляйтесь, что неделями и месяцами (это еще в лучшем случае) не сможете защитить свои права и свободы от произвола в суде”, — подчеркнул он.