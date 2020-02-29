Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Института социологии НАН Украины.
Доверие оценивалось по 5-бальной шкале, где 1 – полное недоверие, а 5 – полное доверие.
В сведенной таблице приведены результаты опросов общественного мнения в период с 1994 по 2018 год.
Так, уровень доверия к астрологам среди украинцев колебался на уровне от 2,2 до 2,5. В 2018 году этот показатель составил 2,2.
При этом, Верховной Раде украинцы доверяли по 5-бальной шкале от 1,7 до 2,5. В 2018 году этот показатель составил 1,8.
Доверие к Кабмину фиксировалось на отметке от 1,8 до 2,6. В 2018 году этот показатель составил 1,9.
Согласно таблице, самый высокий уровень доверия у украинцев к семье и родственникам – 4,5.
- Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.
- Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.