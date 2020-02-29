На протяжении 24 лет доверие к астрологам в сравнении с политиками, среди украинцев, остается на порядок выше.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Института социологии НАН Украины.

Доверие оценивалось по 5-бальной шкале, где 1 – полное недоверие, а 5 – полное доверие.

В сведенной таблице приведены результаты опросов общественного мнения в период с 1994 по 2018 год.

Так, уровень доверия к астрологам среди украинцев колебался на уровне от 2,2 до 2,5. В 2018 году этот показатель составил 2,2.

При этом, Верховной Раде украинцы доверяли по 5-бальной шкале от 1,7 до 2,5. В 2018 году этот показатель составил 1,8.

Доверие к Кабмину фиксировалось на отметке от 1,8 до 2,6. В 2018 году этот показатель составил 1,9.

Согласно таблице, самый высокий уровень доверия у украинцев к семье и родственникам – 4,5.