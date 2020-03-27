В Украине коронавирусом COVID-19 чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Если мы посмотрим по возрастной разбивке, то больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38 % от всех заболевших“, – отметил он.

По другим возрастным группам статистика следующая:

• от 18 до 29 лет – 17 % заболевших;

• от 50 до 65 лет – 30 %;

• 65+ – 6 % заболевших.

“Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Министерства охраны здоровья, Правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром”, – подчеркнул Ляшко.

В связи с этим он не исключил, что придется вводить новые карантинные ограничения, чтобы снизить мобильность молодых людей.

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(На видео – с 1:30)