Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.
“Если мы посмотрим по возрастной разбивке, то больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38 % от всех заболевших“, – отметил он.
По другим возрастным группам статистика следующая:
• от 18 до 29 лет – 17 % заболевших;
• от 50 до 65 лет – 30 %;
• 65+ – 6 % заболевших.
“Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Министерства охраны здоровья, Правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром”, – подчеркнул Ляшко.
В связи с этим он не исключил, что придется вводить новые карантинные ограничения, чтобы снизить мобильность молодых людей.
(На видео – с 1:30)
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