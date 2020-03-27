Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Если мы посмотрим по возрастной разбивке, то больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет, почти 38 % от всех заболевших“, – отметил он.

По другим возрастным группам статистика следующая:

• от 18 до 29 лет – 17 % заболевших;

• от 50 до 65 лет – 30 %;

• 65+ – 6 % заболевших.

“Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Министерства охраны здоровья, Правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром”, – подчеркнул Ляшко.

В связи с этим он не исключил, что придется вводить новые карантинные ограничения, чтобы снизить мобильность молодых людей.

(На видео – с 1:30)