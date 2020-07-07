Граждане Украины, которых в выходные дни не впустили в Грецию, вернутся на родину во вторник, 7 июля, за счет авиакомпаний.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10, второй на 21:55 7 июля. Этими двумя рейсами должны вернуться в Украину 12 наших граждан, которые застряли и находились в зоне содержания в аэропорту”, – подчеркнул он.

Кулеба на брифинге проинформировал, что еще по четырем украинцам, которые находятся в Греции, вопрос решается.

“Одному человеку – удалось нашим консулам поработать с пограничниками, чтобы ему разрешили пересечь границу, поскольку он направляется транзитом в другую страну ЕС. По остальным – решается… Получилось договориться, что эти 12 граждан будут возвращены в Украину за счет авиакомпании”, – рассказал министр.

(На видео – с 9:50 и 19:40)

Позже на своей странице в Facebook Кулеба уточнил, что еще четыре украинца вернутся из Греции рейсом WizzAir. Согласно сообщению МИД Украины, все 16 украинцев вернутся сегодня двумя рейсами.

“12 граждан сегодня вернутся в Украину рейсом Ryanair, еще 4 – рейсом WizzAir. Возвращение будет осуществлено за счет авиакомпаний… Два совета всем путешественникам: 1. Не ленитесь проверять информацию о возможности въезда в другую страну до покупки вами билета для путешествия. 2. Не тешьте себя иллюзиями, что главное долететь до заветной точки, а там вы как-то проскочите”, – подчеркнул Кулеба.