Украинские граждане имеют право на транзит через Австрию, несмотря на то, что страна ввела запрет на въезд, внеся Украину в "красную зону".

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Он напомнил, что Австрия внесла в список “красной зоны” 32 страны. Среди них – Украина.

“К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию на машине. Теперь этот канал работает только на транзит”, – написал Щерба.

Он пояснил, что украинцы, въезжающие из другой страны шенгенского пространства и не находившиеся последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить ПЦР-тест и пойти на 10-дневный карантин. При этом, нужно подтвердить место, где будете проходить самоизоляцию.

Также отдельное правило касается украинцев, которые имеют вид на жительство в Австрии. Они должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем 72 часа назад.

“То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина, или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны”, – добавил посол.

В таких случаях въезд разрешен, а ПЦР-тест не нужен.

С понедельника, 27 июля, Австрия вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом.