Для украинских туристов открыто 25 направлений для путешествий. В список стран, в которые украинцы могут въезжать в условиях коронавируса, добавились Багамские острова и Ливан.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

“Главным критерием для возможностей украинцам путешествовать – это ситуация внутри страны, чем лучше ситуация в стране, тем больше возможностей у нас есть. На прошлой брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25 – добавились Багамские острова и Ливан”, – сказал Кулеба.

Согласно последним данным на сайте МИД Украины, после приезда на Багамы необходимо предъявить результаты теста на отсутствие коронавируса, который был осуществлен в течение последних 10 дней.

Въезд в Ливан разрешен только через пункт пропуска международного аэропорта Бейрута и при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 96 часов до прилета в Ливан. По прилету будет проведен еще один тест на наличие вируса COVID-19. Оплата за тест включена в стоимость авиабилета.

Кроме того, Кулеба назвал наиболее популярные направления среди украинцев. По его словам, это Венгрия, Турция, Россия, Польша и Германия.