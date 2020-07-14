Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
“Главным критерием для возможностей украинцам путешествовать – это ситуация внутри страны, чем лучше ситуация в стране, тем больше возможностей у нас есть. На прошлой брифинге я объявил 23 страны, в которые могли поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25 – добавились Багамские острова и Ливан”, – сказал Кулеба.
Согласно последним данным на сайте МИД Украины, после приезда на Багамы необходимо предъявить результаты теста на отсутствие коронавируса, который был осуществлен в течение последних 10 дней.
Въезд в Ливан разрешен только через пункт пропуска международного аэропорта Бейрута и при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 96 часов до прилета в Ливан. По прилету будет проведен еще один тест на наличие вируса COVID-19. Оплата за тест включена в стоимость авиабилета.
Кроме того, Кулеба назвал наиболее популярные направления среди украинцев. По его словам, это Венгрия, Турция, Россия, Польша и Германия.
- Ранее в МИД назвали 23 страны, которые открыты для украинцев. Данный перечень включает и те государства, куда необходима виза. Это, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.
- Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию.