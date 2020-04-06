Украинцы на карантине стали чаще смотреть новости.

Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.

Результаты опроса, проведенного 1-2 апреля, продемонстрировали, что за период карантина почти половина опрошенных стали следить чаще за новостями.

Треть опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить еду. Около четверти заявили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общения с родными и близкими, сон, еду и прослушивания музыки.

Каждый пятый стал чаще занимаются своим хобби, читать книги или занимаются спортом.

Карантин также значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе – почти половина отметили, что стали делать это реже, чем обычно.

Около 40 % респондентов заявили, что стали реже общаться с друзьями.