Украина занимает второе место среди государств, чьих граждан чаще всего ловят на нелегальном пребывании в Европейском Союзе.

Об этом сообщается в отчете Евростата.

Уточняется, что за 2019 год в странах-членах Европейского Союза было обнаружено 627,9 тысячи человек. находившихся там нелегально.

При этом больше всего в Евросоюзе было зафиксировано нелегалов, являющихся гражданами Марокко (41,5 тысячи). На втором месте находятся украинцы (41,3 тысячи), а на третьем – сирийцы (40,2 тысячи).

По информации ведомства статистики Евросоюза, за 2019 год также было предписано покинуть территорию 491,2 тысяче граждан государств, которые не входят в ЕС. Приказано покинуть Евросоюз было 37,1 тысячи е украинцев, 34,8 тысячи марокканцев и 30,9 тысячи албанцев.

Помимо того, на протяжении прошлого года за границы Евросоюза было выдворено 142,3 тысячи человек, среди которых было 27,2 тысячи украинцев, 15,4 тысячи албанцев, а также 10,2 тысячи марокканцев и 8,6 тысячи грузин.

717,6 тысяче человек за 2019 год было отказано во въезде в Европейский Союз. Среди них 489,9 тысячи марокканцев, 66,5 тысячи украинцев и 22,8 тысячи албанцев.