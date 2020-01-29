Украинцы считают главными проблемами, которые больше всего мешают развитию страны, коррупцию и войну на Донбассе. На третьем месте – "засилье олигархов в экономике".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 69 % опрошенных заявили, что наибольшей проблемой, мешающей развитию Украины, является коррупция, а 68,9 % – что война на Донбассе.

Еще 30,7 % респондентов назвали главной проблемой засилье олигархов в экономике.

Кроме того, украинцы назвали в качестве проблем отсутствие профессионалов во власти (25 %), миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (24,8 %), популизм политиков (17,3 %), пассивность граждан (12,2 %), отсутствие существенных инвестиций в экономику (11,6 %), внешнее управление (8,8 %).

Разрыв отношений с Россией считают проблемой 7,2 % опрошенных.

Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.