Более 60% украинцев доверяют врачам, при этом 62,4% - не доверяют Министерству охраны здоровья Украины.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг” 10-19 июня.

Так, 60,4% опрошенных заявили, что доверяют врачам, при этом 31,1% респондентов ответил, что не доверяет медикам.

В свою очередь Министерству охраны здоровья доверяют 25,2% опрошенных, а не доверяют 62,4%.

Таким образом баланс доверия к МОЗу отрицательный — -33,3%.