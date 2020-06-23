Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг” 10-19 июня.
Так, 60,4% опрошенных заявили, что доверяют врачам, при этом 31,1% респондентов ответил, что не доверяет медикам.
В свою очередь Министерству охраны здоровья доверяют 25,2% опрошенных, а не доверяют 62,4%.
Таким образом баланс доверия к МОЗу отрицательный — -33,3%.
- Кабинет Министров 19 июня на внеочередном заседании одобрил проект постановления касательно доплат к заработной плате медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.