Большинство украинцев считают, что украинские политики не должны ездить в Москву на торжественные мероприятия к 9 мая.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Уточняется, что 61% украинцев высказались против участия украинских политиков в мероприятиях 9 мая в Москве.

При этом поддержали бы подобные действия украинских политиков всего лишь 21% украинцев.

Также согласно результатам опроса большинство украинцев (51%) вообще не знают о существовании мероприятия под названием “Бессмертный полк”. Еще 12% знают о мероприятии, но относятся к нему отрицательно.

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.