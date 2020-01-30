Только 12% украинцев поверили, что тайная поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Оман была рабочей.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января по заказу издания “Обозреватель”.

Респондентов попросили оценить цель поездки Зеленского и выбрать один из четырех вариантов ответа. Ответы распределились следующим образом:

официальная дипломатическая поездка – 11,9%

отдых – 31,3%

прикрытие для тайной встречи с высшим руководством РФ – 10,4%

прикрытие для офшорных финансовых операций – 5,7%.

Остальные респонденты или отказались от ответа, или заявили, что не слышали о поездке.

В другом вопросе социологи прямо указали, что Зеленский “во время рождественских праздников отдыхал в Омане”, и спросили, правильно ли он поступил. 31,1% опрошенных сказали, что президент может отдыхать, где захочет, а 25% – этот вопрос вообще не интересует.

В то же время 26,4% участников опроса ответили, что во время Рождества президент должен быть в Украине.

Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина и с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

12% украинцев считают, что визит Зеленского в Оман был рабочим, 31% – семейным отдыхом, – опрос Центра Разумкова 02

15,5% украинцев придерживаются мнения, что вся информация о состоявшихся переговорах должна быть обнародована, 12% – что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% – что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры, с кем захочет.

Были опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.