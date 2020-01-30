Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января по заказу издания “Обозреватель”.
Респондентов попросили оценить цель поездки Зеленского и выбрать один из четырех вариантов ответа. Ответы распределились следующим образом:
- официальная дипломатическая поездка – 11,9%
- отдых – 31,3%
- прикрытие для тайной встречи с высшим руководством РФ – 10,4%
- прикрытие для офшорных финансовых операций – 5,7%.
Остальные респонденты или отказались от ответа, или заявили, что не слышали о поездке.
В другом вопросе социологи прямо указали, что Зеленский “во время рождественских праздников отдыхал в Омане”, и спросили, правильно ли он поступил. 31,1% опрошенных сказали, что президент может отдыхать, где захочет, а 25% – этот вопрос вообще не интересует.
В то же время 26,4% участников опроса ответили, что во время Рождества президент должен быть в Украине.
Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина и с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
12% украинцев считают, что визит Зеленского в Оман был рабочим, 31% – семейным отдыхом, – опрос Центра Разумкова 02
15,5% украинцев придерживаются мнения, что вся информация о состоявшихся переговорах должна быть обнародована, 12% – что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% – что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры, с кем захочет.
Были опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
- 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. В официальном ответе Государственного управления делами указывалось, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.