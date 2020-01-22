В среду, 22 января, отмечается День соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году, ровно 101 год тому назад, был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).

#Буквы рассказывают, что это за праздник и какое значение он имеет в истории Украины.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В украинском национальном календаре 22 января занимает одно из ключевых мест. Так, 22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

21 января 1919 года, в городе Хуст, на закарпатском всенародном собрании было принято решение о воссоединении Закарпатья с Великой Украиной.

А уже 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения (злуки) украинских земель в единую Украину. Утверждалось объединение Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), которые возникли на обломках Российской и Австро-Венгерской империй.

“Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина, Венгерская Украина) и Надднепрянская большая Украины. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика”, – говорилось в тексте Универсала об объединении.

После торжественного провозглашения воссоединения на Софийской площади состоялся молебен, а затем – военный парад под руководством полковника Ивана Чмолы. Принимал парад полковник Евгений Коновалец.

На следующий день, 23 января, начался Трудовой конгресс Украины, который должен был выполнять функцию всеукраинского парламента. Акт воссоединения был утвержден высшим законодательным органом Украины. На основе этих решений Западно-Украинская Народная Республика переименовывалась в Западную область УНР. Единственным государственным гербом стал трезубец вместо ранее утвержденного для ЗУНР золотого льва на голубом полотне. При этом слияние правительств, армий, законодательных органов УНР и ЗУНР отложили до созыва Учредительного Собрания объединенной Украины.

Стоит отметить, что объединение Украины было недолгим: вскоре после провозглашения Акта воссоединения большевики захватили Киев. Впоследствии поляки оккупировали Восточную Галичину, а Чехословакия – Закарпатье.

День соборности в Украине

22 января 1939 года праздник соборности впервые за 20 лет торжественно был отмечен на официальном уровне. Состоялось это в столице Карпатской Украины, городе Хусте, в то время — автономной республике Чехословакии. Это был повод напомнить о решении, принятом на съезде Всенародного собрания украинцев в Хусте 21 января 1919 года о присоединении Закарпатья к Украинской Народной Республике со столицей в Киеве.

Это была крупнейшая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тысяч людей, которые съехались в Хуст со всех уголков края.

Официальным праздником День соборности стал после указа второго президента Украины Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. Праздник был учрежден, “учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства”.

В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января, учредив День соборности и свободы 22 января.

В ноябре 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув на 22 января празднование Дня соборности.

В этот день принято также вспоминать принятие 22 января 1918 года IV Универсала Украинской Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Традиция “живой цепи”

В День соборности главной традицией является создание “живой цепи”.

Первую “цепь” украинцы создали 21 января 1990 года. Это была одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе массовых акций. “Живая цепь” стала символом единства восточных и западных земель Украины и была приурочена к 71-й годовщине Акта воссоединения.

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, по неофициальным подсчетам, участниками “Живой цепи” в 1990 году стали от одного до трех миллионов человек. Взявшись за руки, они создали непрерывную цепь от Ивано-Франковска через Львов в Киев.

Традиция прижилась и теперь ежегодно повторяется во многих городах Украины.

Кроме того, 22 января в Украине принято возлагать цветы к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко, а также других выдающихся деятелей в истории Украины.