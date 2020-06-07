Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента.
Автором петиции является Владислав Погорелов.
“Законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело”, — говорится в тексте.
Петиция была обнародована 5 июня и по состоянию на 19:35 7 июня набрала 297 подписей из 25 тысяч необходимых.
Поддержать петицию украинцы могут еще в течение 90 дней.
- Российские блогеры-ведущие пишут посты о том, что Билл Гейтс чипирует людей, а российское телевидение показывает фильмы Михалкова на эту же тему.