Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента.

Автором петиции является Владислав Погорелов.

“Законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело”, — говорится в тексте.

Петиция была обнародована 5 июня и по состоянию на 19:35 7 июня набрала 297 подписей из 25 тысяч необходимых.

Поддержать петицию украинцы могут еще в течение 90 дней.