Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, с 28 марта Украина закрыла границы в связи с распространением COVID-19. Теперь попасть в страну можно только пешком и на собственном автотранспорте. В страну прибывают последние авиарейсы с эвакуированными гражданами.

Пассажиры, которые летят в Украину с Бали, сообщили, что их авиаперелет был спланирован с пересадкой в Дохе, столице Катара.

“Наше космическое государство, решило тут организовать “эвакуацию” из Катара туристов, прилетевших из Бали.

Причём билеты у всех катарцев были до Киева и они готовы всех были везти, но наше правительство навязало всем 2 спец рейса от SkyUp Airlines за счет самих пассажиров”, — рассказал один из пассажиров рейса Руслан Русаков.

В аэропорту Дохи пассажиров поставили уведомили, что улететь смогут только те граждане, которые дадут письменное согласие на принудительную обсервацию в гостиницах Киева.

“Главные приключения начались когда всех посадили в оба самолёта и начали требовать подписать какую-то липовую бумажку о принудительной двухнедельной обсервации. Цены в евро. На данный момент в самолёте никто не хочет ничего подписывать, а из Киева приходит ультиматум, что без подписания самолёты не выпустят из Дохи. Хотя это само по себе абсурд, так как в Дохе нас никто не готов ни размещать ни разбираться в этом абсурде от нашего правительства. Ну и всех пассажиров сегодняшних рейсов, как и абсолютно всех предыдущих рейсов пропустили домой без всяких принудительных подписей”, — добавил Русаков.

Аналогичную информацию сообщила пассажирка рейса Рада Радмилевич.