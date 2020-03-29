Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, с 28 марта Украина закрыла границы в связи с распространением COVID-19. Теперь попасть в страну можно только пешком и на собственном автотранспорте. В страну прибывают последние авиарейсы с эвакуированными гражданами.
Пассажиры, которые летят в Украину с Бали, сообщили, что их авиаперелет был спланирован с пересадкой в Дохе, столице Катара.
“Наше космическое государство, решило тут организовать “эвакуацию” из Катара туристов, прилетевших из Бали.
Причём билеты у всех катарцев были до Киева и они готовы всех были везти, но наше правительство навязало всем 2 спец рейса от SkyUp Airlines за счет самих пассажиров”, — рассказал один из пассажиров рейса Руслан Русаков.
В аэропорту Дохи пассажиров поставили уведомили, что улететь смогут только те граждане, которые дадут письменное согласие на принудительную обсервацию в гостиницах Киева.
“Главные приключения начались когда всех посадили в оба самолёта и начали требовать подписать какую-то липовую бумажку о принудительной двухнедельной обсервации. Цены в евро. На данный момент в самолёте никто не хочет ничего подписывать, а из Киева приходит ультиматум, что без подписания самолёты не выпустят из Дохи. Хотя это само по себе абсурд, так как в Дохе нас никто не готов ни размещать ни разбираться в этом абсурде от нашего правительства. Ну и всех пассажиров сегодняшних рейсов, как и абсолютно всех предыдущих рейсов пропустили домой без всяких принудительных подписей”, — добавил Русаков.
Аналогичную информацию сообщила пассажирка рейса Рада Радмилевич.
“Помогите! Нас принуждают к платной обсервации (это не самоизоляция, читайте терминологию) вместо домашней самоизоляции и не выпускают рейс из Дохи, с угрозами и ультиматумами. Мы зафиксировали на видео и диктофон в какой форме нас поставили перед фактом”, — написала она.
Помогите! Нас принуждают к платной обсервации (это не самоизоляция, читайте терминологию) вместо домашней самоизоляции и не выпускают рейс из Дохи, с угрозами и ультиматумами.Т.е., сотни людей, приехавших из Италии, Испании, Германии, США, где десятки тысяч заболевших, спокойно разъехались по домам, а те, кто с Бали, где заболевших единицы, на принудительную, платную обсервацию. Мы зафиксировали на видео и диктофон в какой форме нас поставили перед фактом. Мы все ещё стоим.Коллеги, наши рейсы PQ398 PQ396, отслеживайте на флайрадаре и приезжайте в борисполь, будет весело. Терминал Б.
Gepostet von Rada Radmilevich am Sonntag, 29. März 2020
Киевлянка Анастасия Золотая зафиксировала на камеру момент сбора подписей.
Согласно документу, который украинцы подписали, обсервация будет проходить в отеле “Козацький”, расположенном на Майдане Независимости в Киеве. Стоимость проживания — от 169 евро или 5207 гривен за место в двухместном доме до 338 евро или 10 415 гривен за одноместный номер.
- Ранее сообщалось, что граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.