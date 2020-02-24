Украинцы разочаровались в парламентском монобольшинстве, – опрос

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В феврале 2020 года 36% украинцев считают, что формирование в Верховной Раде большинства в составе одной партии будет иметь больше негативных последствий для страны.

Понедельник, 24 февраля 2020, 21:59

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

36% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше негативных последствий для страны, 23% – что это будет иметь больше положительных последствий.

26% украинцев считают, что это будет иметь примерно одинаковую степень положительных и отрицательных последствий.

В сентябре 2019 большинство опрошенных (52%) считали, что это будет иметь больше положительных последствий для страны.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.

  • Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.
  • Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, рейтинг

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