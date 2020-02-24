Украинцы разочаровались в парламентском монобольшинстве, – опрос

В феврале 2020 года 36% украинцев считают, что формирование в Верховной Раде большинства в составе одной партии будет иметь больше негативных последствий для страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

36% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше негативных последствий для страны, 23% – что это будет иметь больше положительных последствий.

26% украинцев считают, что это будет иметь примерно одинаковую степень положительных и отрицательных последствий.

В сентябре 2019 большинство опрошенных (52%) считали, что это будет иметь больше положительных последствий для страны.