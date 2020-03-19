Кабинету Министров поручено в течение двух дней разработать нормативно-правовые акты, которыми будет урегулировано недопущение взыскания ипотеки на период карантина.

Соответствующая норма содержится в законе №3219.

Закон был принят Верховной Радой 17 марта.

“В двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить принятие нормативно-правовых актов и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов, необходимых для урегулирования общественных отношений, связанных с установлением карантина, в том числе по: приостановке исполнения основного обязательства “Обязательство, исполнение которого обеспечено ипотекой, и недопущения обращения взыскания на предмет ипотеки на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) .4) принять нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего Закона”, – говорится в законе.

Напомним, что в марте-апреле банки не будут штрафовать украинцев за просрочку по кредитам.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк Украины разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.