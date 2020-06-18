С 1 июля граждане Украины смогут улететь на отдых в Турцию, не проходя при этом 14-дневную самоизоляцию и не тестируясь на коронавирусную инфекцию.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В четверг, 18 июня, министр инфраструктуры Владислав Криклий провел рабочую встречу послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере. Одним из приоритетных для обсуждения вопросов стало возобновление регулярных авиаперевозок между Украиной и Турцией.

В ходе встречи посол сообщил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования, но с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

В свою очередь, министр сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.