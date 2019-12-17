Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет анонсировал, что уже в 2020 году украинцы смогут самостоятельно решать – на карту какого банка получать зарплату.

Об этом он написал на личной странице в Facebook.

Новым проектом Дубилет планирует побороть “зарплатное рабство” в стране. Он пояснил, что в Украине существует так называемый “зарплатный проект”. Это ситуация, когда определенное предприятие и банк договариваются о выплате заработной платы, не учитывая мнение сотрудников. То есть в этой ситуации украинцам попросту указывали на то, в каком банке они обязаны получать зарплаты.

Сейчас, по закону, все украинцы формально могут выбирать банк, в котором будут получать зарплату. Но по факту, бухгалтерии в таком случае необходимо на каждого сотрудника формировать отдельную ведомость.

Потому Дубилет предлагает со следующего года каждому сотруднику получить собственный IBAN. Это номер счета, который необходимо будет предоставить бухгалтерии для получения зарплаты в том банке, в котором удобно.

Дубилет считает, что за счет таких нововведений украинцы получат больше свободы и более высокий уровень сервиса, а банки смогут развиваться за счет повышения конкуренции.

“Чтобы проект заработал, банкам необходимо будет сделать небольшие доработки в своих системах… Возможно, возникнет необходимость запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать при выборе банка”, – отметил министр.

Он резюмировал, что проект может заработать уже в 2020 году.