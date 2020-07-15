Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что теперь по возвращении из Египта и Албании украинцам не нужно проходить обсервацию или самоизоляцию и делать тест на коронавирус.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Изменения связаны с тем, что 15 июля украинское правительство изменило показатель уровня заболеваемости для отнесения стран к “красной” зоне. Раньше это было 40 случаев на 100 тысяч населения, а стало 55. В связи с этим Египет и Албания покинули этот список, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью там не улучшилась.

Накануне министр инфраструктуры заявил, что Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория уже открыли границы для украинцев. Тем не менее у каждой страны есть свои условия въезда.