Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Изменения связаны с тем, что 15 июля украинское правительство изменило показатель уровня заболеваемости для отнесения стран к “красной” зоне. Раньше это было 40 случаев на 100 тысяч населения, а стало 55. В связи с этим Египет и Албания покинули этот список, несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью там не улучшилась.
Накануне министр инфраструктуры заявил, что Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория уже открыли границы для украинцев. Тем не менее у каждой страны есть свои условия въезда.
- Ранее МИД Украины назвал 23 страны, которые открыты для украинцев.