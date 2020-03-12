Привлекательность средств гигиены с натуральным, органическим составом, очевидна. Во всем мире спрос на такую продукцию растет и даже гиганты индустрии красоты вынуждены перестраивать производство и вводить новый ассортимент. Без этих мер им бы грозили серьезные убытки, так как потребитель стал внимательно присматриваться к составу геля для душа, кускового мыла, шампуня, лосьона.

Украинцы выбирают натуральный продукт

Украинцы также в тренде: отмечается повышение спроса на продукцию с натуральным составом, без парабенов, фосфатов, парафинов и искусственных красителей. Стоимость таких товаров не выше разрекламированных средств гигиены, безопасность которых под вопросом, поэтому выбор делается в пользу продукта с натуральными ингредиентами.

На сайте Makeup.com.ua представлен большой выбор гелей для душа с натуральными маслами и экстрактами растений, которые подходят людям с чувствительной кожей. Заходите в магазин по ссылке, чтобы купить сертифицированную продукцию европейских и азиатских производителей: Ziaja, Weleda, Dead Sea, Welcos с бесплатной доставкой по Украине.

Какие средства гигиены с натуральным составом чаще всего покупают украинцы:

твердое мыло, изготовленное на основе оливкового масла, пчелиного воска, алоэ, липового цвета, экстрактов трав (зверобоя, ромашки, мяты), экзотических плодов;

гель для душа – польские и корейские гели дают обильную, нежную пену, у них приятный, естественный аромат роз и яблок, трав, цитрусов, после их применения кожа становится гладкой и хорошо увлажненной, не раздражается;

бальзамы, маски для волос, шампуни – спросом пользуются шампуни для восстановления волос на основе масел льна, облепихи с дополнительным эффектом ламинирования.

Информированность населения растет, так как активно работают организации по защите окружающей среды и здоровья человека. Фирмы, изготавливающие натуральную продукцию, продвигают ассортимент через социальные сети, рекламу у блогеров.

Может ли быть гель для душа полностью органическим?

Золотой стандарт эко-продукции – наличие сертификатов. Такие сертификаты, как Ecocert, Natrue, говорят о том, что в составе средств более 95% натуральных ингредиентов, а сами продукты изготовлены без применения насилия к животным. Пока еще немногие производители могут предложить полностью органические средства гигиены, так как подобное сырье стоит дорого и должно выращиваться в специальных условиях, без применения кормовых добавок, искусственных удобрений, ГМО и пестицидов.

Полностью органическим не может считаться ни один косметический продукт, если в его составе есть вода, глина. Эти компоненты не могут быть сертифицированы, а значит и указывать, что состав косметики на сто процентов органический, нельзя.