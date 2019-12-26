Жители Украины в этом году потратят на закупки для новогоднего стола на 362 гривны меньше, чем в прошлом.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

Так, средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1390 грн. Это меньше, чем в прошлом году (1752 грн).

В то же время 23 % опрошенных (как и в прошлом году) ответили, что у них на новогодний стол нет денег.

Новогоднюю ночь большинство украинцев (67 %) проведут дома, в кругу семьи, еще 16,5 % – в гостях у друзей или родственников, а 2,6 % – в общественном заведении или на публичном праздновании.

Кроме того, 0,5 % респондентов сообщили, что встретят Новый год “в кругу” интернета, 0,6 % – в интересном путешествии по Украине, 0,6 % – за рубежом, 2,1 % – в одиночестве перед телевизором.

Кроме того, 3,4 % опрошенных праздновать не планируют вообще и пойдут спать.

28,3 % опрошенных (как и в прошлом году) хотят видеть Деда Мороза в роли раздающего подарки, а в пользу Святого Николая высказались 16,9 % (12 % в прошлом году). Санта Клаус сдал позиции: 1,3 % против прошлогодних 3,5 %.

Что касается самих подарков, то, как и в прошлом году, больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (49 %), мир в стране (40 %), порядок в семье, понимание близких (29 %), деньги (24 %), хорошую работу (16 %), успехи детей (12 %).

Вообще не ждет никаких подарков в Новом году только 1 % населения.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.